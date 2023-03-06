ЗСУ знищили на Дніпрі три моторні човни з 18 окупантами

ЗСУ знищили на Дніпрі три моторні човни з окупантами, повідомляє Оперативне командування «Південь», передає НСН.

Українські військові знищили три човни з російськими диверсійно-розвідувальними групами поблизу острова Великий Потьомкінський на Херсонщині. Зазначається, що противник продовжує використовувати цивільні човни для пересування своїх ДРГ. Три такі катери було знищено Силами оборони.

«У районі Великого Потемкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено 3 переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни разом із ДРГ. 18 окупантів демілітарізовано», – йдеться в повідомленні

ЗСУ знищили на Дніпрі човни з окупантами: мапа

Крім того, наші військові знищили:

3 зенітно-ракетних комплекси;

2 одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі;

2 спостережні пости;

склад з боєприпасами.

«Не нехтуйте заходами безпеки, не ігноруйте повітряну тривогу, пам’ятайте про мінну небезпеку на деокупованій території та в прибережній зоні, де після шторму море може приносити ворожі міни», – закликали військові

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