Росія відводить свої кораблі у Чорному морі все далі від підконтрольного Україні берега – в чому причина

Росія відводить свої кораблі у Чорному морі все далі від підконтрольного Україні берега, повідомила начальниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк. Вона пояснила, чим продиктовані такі кроки ворога, передає НСН.

За її словами, такі дії РФ є наслідком усвідомлення того, що далекобійна зброя України все ближче до кораблів Росії.

“І вони теж утискаються ближче до східного узбережжя Криму, відсовуються все далі від підконтрольного Україні берега. Тому що усвідомлюють, що далекобійна зброя все ближче і ближче. І тримаючись на такому віддаленні вони все ж таки час від часу виводять ракетоносії”, зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону.

За повідомленням Гуменюк, станом на 26 лютого в корабельному угрупованні РФ в Чорному морі, яке складається з сімох кораблів, не було ракетоносіїв.

Однак вона нагадала, що у РФ достатньо часу, щоб поновити присутність ракетоносіїв, і що напередодні, під час повітряних тривог по всій Україні, у Чорному морі був російський ракетоносій.

“Цілком імовірно, що ворог застосовує тактику приспання пильності. Як пам’ятаєте в тій притчі: вовк, вовк, а потім ніхто не допомагає. Вони намагаються вимотувати психологію та психіку нашого населення постійними обстрілами, активністю авіації, а потім зненацька можуть нанести ракетний удар”, пояснила Гуменюк.

Джерело: zn.ua

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