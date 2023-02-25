Навіщо окупанти відправили до 200 поліцейських на Бахмутський напрямок – Генштаб ЗСУ

російське військове командування 23 лютого додатково відрядило на Бахмутський напрямок до 200 поліцейських із полку спеціального призначення «ахмат»

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 лютого, інформує НСН

Там вказують, що поліцейських на фронт росіяни відрядили для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу.

У Генштабі ЗСУ також наголосили, що у Чеченській республіці рф продовжується примусова мобілізація.

Полк поліції спеціального призначення імені ахмат-хаджі кадирова був створений у 2004 році. Відомо, що цей полк бере участь у повномасштабній війні в Україні.

Окупанти відправили до 200 поліцейських на Бахмутський напрямок

З російських ЗМІ відомо, що у війні в Україні, під час боїв за Комишуваху Запорізької області загинув заступник командира 4-го батальйону спецполку «ахмат» підполковник Заур Дімаєв.

Ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції українських військ, здійснили декілька безрезультатних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області.

Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

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