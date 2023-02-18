На запорізький напрямок перекинули ПВК “Вагнер” – зафіксовано понад 40 автобусів

Велику колону автобусів у супроводі позашляховиків з позначкою ЧВК “Вагнер” перекинули на запорізький напрямок. Колона була помічена в окупованому Мелітополі

Про це повідомляє НСН з посиланням на мера міста Івана Федорова у Telegram.

“Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок “урочисто” вирушило свіже гарматне м’ясо”, – написав Федоров

На запорізький напрямок перекинули ПВК “Вагнер”

Іван ФедоровЗа його даними, у місті зафіксували, 43 білих автобусів. Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК “Вагнер”.

Як відомо, за даними британської розвідки, втрати і російської армії та “приватних військових компаній” за рік війни проти України сягають 200 тисяч. Сили ПВК “Вагнера” задіяли велику кількість ув’язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

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