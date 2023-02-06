Ватажок ПВК “Вагнер” Пригожин викликав Зеленського на повітряну дуель (відео)

Ватажок терористичної ПВК “Вагнер” Пригожин каже, що готовий відступити від Бахмута, якщо президент України Володимир Зеленський погодиться на “дуель в небі”.

Відео російський терорист опублікував у Мережі, передає НСН.

На постановочних кадрах Пригожин хвалиться терористичним обстрілом міста Бахмут Донецької області та визнає, що готовий “здати” цей населений пункт. Проте є умова – терорист хоче “повітряного бою” на літаку МіГ-29.

“Завтра сідаю на Міг-29. Якщо ваша візьме гору, забирайте Артемівськ (Бахмут – ред.), якщо ні – йдемо до Дніпра”, заявив Пригожин.

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Зазначимо, що 6 лютого Верховна Рада України визнала ПВК “Вагнер” міжнародною злочинною організацією.

Крім того США визнали ПВК “Вагнер” транснаціональною злочинною організацією. Мінфін Сполучених Штатів заморозив усі активи угруповання.

Також Міністерство внутрішніх справ Великої Британії готує рішення про ПВК “Вагнер” терористичною організацією. Наразі обговорення перебувають на ранній стадії.

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