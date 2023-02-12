Окупанти готують човни для маневрування ДРГ у дельті Дніпра – Гуменюк

Окупанти готують човни для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра. Сили оборони 11 лютого вразили два з них.

Про це в етері телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає НСН.

Вона розповіла, що ракетно-артилерійські підрозділи та авіація Сил оборони на півдні за добу виконали понад 60 вогневих завдань у відповідь на 55 російських обстрілів населених пунктів.

«Є влучання в пункти збереження боєприпасів у Каховці, пально-мастильних матеріалів у Олешках, є знищення ворожого блокпосту на Лівобережжі, є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога – це понад п’ять одиниць, дані уточняються, й три одиниці автомобільної техніки. Також уражено два човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра», повідомила Гуменюк.

Речниця додала, що зараз російські війська на півдні України здебільшого займаються імітацією активної діяльності і продовжують обстріли мирного населення.

«Розгортання сил противника, які б рушили в бік Херсонщини, не спостерігається. Водночас є певне скупчення військ на Запорізькому напрямку – ситуація там знаходиться в зоні пильної уваги Сил оборони», додала Гуменюк.

За словами речниці, зараз у Чорному морі перебувають 12 російських кораблів, ще один корабель чергує в акваторії Азовського моря. Оскільки шторм ущух, росіяни збільшили своє корабельне угруповання. Зокрема, на чергуванні перебувають два підводні ракетоносії: це до 8 ракет типу «Калібр», споряджених та готових до застосування.

«Це радше говорить про ймовірність точкових ударів — ми не можемо їх виключати, — ніж про підготовку до масованої ракетної атаки. Але ми пам’ятаємо, що для виходу надводного ракетоносія достатньо двох-трьох годин, щоб він опинився на бойовому курсі. Розслаблятися зарано, хоча ворог, як правило, після масованої ракетної атаки бере паузу у два тижні», — зазначила речниця.

Джерело: Громадське