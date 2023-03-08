Ситуація з безпекою навколо Запорізької АЕС загострилася – МАГАТЕ

Ситуація з безпекою навколо Запорізької АЕС загострилася. Зокрема, поблизу станції посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових

Про це 6 березня, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на раді керуючих Агентства,.

Про це повідомляє НСН

Ситуація з безпекою навколо Запорізької АЕС загострилася

«Протягом останніх кількох тижнів на ЗАЕС зростає кількість військових формувань, – сказав очільник МАГАТЕ. – Наша команда на станції повідомила про посилення військових дій біля підприємства. Ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу об’єкта. Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати?».

За словами Гроссі, ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС, підкреслює нагальну необхідність створення демілітаризованої зони навколо станції. Також він повідомив, що активізував консультації з цього приводу і з Україною, і з росією.

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