Чи є надія на встановлення зони безпеки навколо ЗАЕС – розповіли в МАГАТЕ

В МАГАТЕ розповіли, чи є надія на встановлення зони безпеки на ЗАЕС. Ситуація навколо найбільшої в Європі електростанції залишається нестабільною та непередбачуваною, передає НСН.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками переговорів у РФ висловив сподівання, що йому вдасться домовитися про зону безпеки навколо Запорізької АЕС.

«Я все ще вірю, що нам вдасться встановити зону безпеки, хоча з цього питання треба було діяти швидше», сказав він.

Для цього МАГАТЕ продовжує дипломатичну роботу з Києвом та Москвою.

Чи є надія на встановлення зони безпеки навколо ЗАЕС

«Ми продовжуємо дипломатичну роботу з Києвом та Москвою, щоб якнайшвидше створити цю зону. Мої переговори цього тижня в Москві були корисні: вони дали змогу детально обговорити план із високопоставленими російськими офіційними особами», додав Гроссі.

У заяві зазначається, що раніше цього тижня МАГАТЕ довелося перенести на пізніший термін ротацію своїх співробітників на ЗАЕС.

«Перенесення планової ротації співробітників – це ілюстрація необхідності термінових заходів для захисту атомної електростанції та людей, що працюють на ній», розповів Рафаель Гроссі.

Зазначимо, що 9 і 10 лютого Рафаель Гроссі провів переговори в Москві. У нього відбулася зустріч із гендиректором «Росатому».