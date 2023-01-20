Ситуація навколо Запорізької АЕС погіршується – голова МАГАТЕ

Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ, розповів про погіршення ситуації навколо Запорізької АЕС. За його словами, потрібні проміжні дії – подробиці

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю Fox News заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції погіршується, тому необхідно запровадити проміжні заходи для захисту ядерного об’єкту. Про це розповідає НСН з посиланням на UNN.

“Я спостерігаю за тим, що ситуація навколо Запоріжжя погіршується. З розвитком конфлікту, ви знаєте, що на східному фронті, стає гаряче. Тому я вважаю, що зараз як ніколи важливо і терміново вжити проміжних заходів для захисту ядерного об’єкту”, – сказав Гроссі.

Яка ситуація навколо Запорізької АЕС

Очільник МАГАТЕ зазначив, що стурбований тим, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається “не так швидко, як очікувалося”. Він наголосив, що важливо підтримати цю ініціативу, тому Гроссі продовжуватиме переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та росіянами.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Посадовці обговорили безпеку на АЕС України, зокрема на Запорізькій.

Як просуваються переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС — розповів голова МАГАТЕ