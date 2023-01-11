Майже 1,5 тис. працівників позбавлені перепусток до Запорізької АЕС – яка ситуація на станції

Майже 1500 працівників Запорізької АЕС позбавлені перепусток та доступу до підприємства. Яка ситуація на станції

Російські окупанти продовжують здійснювати моральний та фізичний тиск на працівників ЗАЕС.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає НСН

Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір із «Росатомом», позбавлені перепусток та доступу на підприємство.

Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Росії та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали.

Працівники позбавлені доступу до Запорізької АЕС

Раніше стало відомо, що окупанти примусили близько 3 000 працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Крім того, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, окупанти в Енергодарі вивели з обігу українську гривню. У місті значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Як повідомлялося, російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, усі шість енергоблоків атомної станції зупинені.

Наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

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