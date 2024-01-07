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Люті морози в Україні – коли і де очікується до -22 градусів (карти)

Журналіст
Люті морози в Україні – коли і де очікується до 22 градусів (карти)96658

Люті морози в Україні очікуються в найближчі дні, у деяких регіонах стовпчики термометрів впадуть до -22 градусів.

Як передає НСН, про це свідчать дані порталу Ventusky.

Погода в Україні 8 січня

На 8:00 синоптики прогнозують сильні морози у Сумській області – стовпчики термометрів опустяться до -21. В інших регіонах України середня температура повітря становитиме від -8 до -15, лише на півдні можливі +4 градуси.

1Погода в Україні 8 січня

О 23:00 на Сумщині та Чернігівщині очікується до -20 градусів, на Тернопільщині – до -17. В інших регіонах від -12 до -14 градусів. Лише в Одеській області повітря прогріється до +3.

2Погода в Україні 8 січня

Погода в Україні 9 січня

Вранці сильні морози прогнозуються на всій території України. У західних та центральних областях від -18 до -22, у Дніпропетровській та Донецькій областя – до -17, а на півночі – до -13.

1Погода в Україні 9 січня

Увечері, станом на 23:00, як прогнозують синоптики, зони морозів перемістяться на захід. У Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікується від -15 до -21. Другий епіцентр морозів на сході України – до -18 градусів.

2Погода в Україні 9 січня

Погода в Україні 10 січня

Вранці з півночі очікується більш теплий атмосферний фронт. Сильні морози прогнозується лише в Тернопільській, Чернівецькій і Львівській областях. На решті території почнеться потепління.

1Погода в Україні 10 січня

Увечері, станом на 23:00, морози до -11 градусів можливі у західних регіонах. В інших областях – від -5 до -3 градусів.

2Погода в Україні 10 січня

Погода в Україні 11 січня

Морози до -10 градусів триматимуться в західних областях та Карпатах.

1Погода в Україні 11 січня

Увечері похолодання відступить. В регіонах середня температура повітря становитиме -3 градусів, більш потужні морози можливі в горах.

2Погода в Україні 11 січня

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