Літні канікули-2023: коли закінчиться навчальний рік в Україні

Війна впливає на весь навчальний процес в Україні. Коли розпочнуться літні канікули цього року.

Навчальний рік в Україні стартував 1 вересня 2022 року, навіть попри повномасштабну війну. Однак, є ймовірність, що його можуть продовжити.

Про це інформує НСН.

Чиновники МОН наголошували, що дати канікул в українських школах можуть зміщуватися. Кожна школа може встановлювати їх самостійно, зважаючи на безпеку в регіоні. Однак важливо, аби тривалість відпочинку учнів, без врахування літніх канікул, не перевищувала 30 днів. При цьому влітку діти повинні відпочивати не менше двох місяців.

За розкладом влітку канікули у школах України попередньо мали починатися з 25 травня і тривати до 1 вересня.

Зазначимо, що у частині третій статті 10 Закону України Про повну загальну середню освіту, вказано, що навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів. Однак в умовах воєнного стану дія цього положення зупиняється. Тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення під час воєнного стану тепер визначаються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України визначено тривалість навчального року під час дії правового режиму воєнного стану. Таким чином, навчальний рік 2022−2023 закінчиться 30 червня 2023 року.

Зазначимо, шкільні весняні канікули у 2022-2023 навчальному році за стандартним графіком були з 27 березня до 2 квітня включно.

Проте деякі навчальні заклади працюють за триместровою системою, відповідно графік весняних канікул у таких школах інший:

початок канікул — 3 квітня 2023 року;

закінчення канікул — 9 квітня 2023 року.

Якщо ваша дитина навчається у приватній школі, то там може бути свій календар, який іноді суттєво відрізняється від стандартного.

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