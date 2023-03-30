Вступна кампанія-2023: що варто знати абітурієнтам

Вступна кампанія-2023: у Міністерстві юстиції зареєстрували Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти.

Як зазначається, основний інструмент абітурієнта у 2023 році – особистий електронний кабінет вступника.

Про це йдеться на сайті МОН, передає НСН.

Вступна кампанія-2023: як абітурієнти вступатимуть до вишів та коледжів

Для підтвердження вибору місця навчання абітурієнтам потрібно буде визначитися в особистому електронному кабінеті вступника.

Конкурсний відбір до коледжів відбуватиметься на основі творчого конкурсу або співбесіди для тих, хто вступатиме на бюджет. А також на основі мотиваційних листів для вступників на контракт.

Для вступу на бакалаврат треба складати НМТ або пройти творчий конкурс (для мистецьких та спортивних спеціальностей).

Вступників до магістратури у 2023 році зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту в закладі освіти.

У 2023 році збережені усі пільги та пільгові категорії, що передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть вступати у виш чи коледж дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Застосування пільг для жителів з територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій) визначать у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

Безпосередньо реєстрація на НМТ-2023 розпочнеться 3 квітня.

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