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Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023: список

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лауреатів Шевченківської премії

11 березня оголосили лауреатів Шевченківської премії. Вперше премію не вручили на День народження Тараса Шевченка 9 березня. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Комітет визначив переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво».

За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу президента України.

Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023

лауреатів Шевченківської премії

  1. Калитко Катерина Олександрівна, поетеса – за книгу поезій «Орден мовчальниць»;
  2. Команіченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» – за авдіоальбом «Пісні Української революції»;
  3. Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець – за книгу «Крім «Кобзаря», «Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах;
  4. Портніков Віталій Едуардович, журналіст – за публіцистичні статті та виступи останніх років;
  5. Цілик Ірина Андріївна, режисерка – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У категоріях «Театральне» та «Візуальні мистецтва» лауреатів не оголосили.

Національна премія України і́мені Тараса Шевченка часто згадується просто як Шевченківська премія — державна нагорода України, найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року

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Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023: список Встановити додаток

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