Біля Києва помітили чоловіка з хрестом на плечах – що про нього відомо (фото, відео)

Біля Києва помітили чоловіка з хрестом на плечах. Своїм зовнішнім виглядом він схожий на Ісуса.

Телеграм-канали 12 листопада поширили відео з чоловіком, який несе великий хрест на плечі, передає НСН.

На відео можна побачити, як чоловік з довгим волоссям, вусами та бородою несе на правому плечі великий хрест. Мандрівник у білому одязі рухається по трасі у бік Києва.

Біля Києва помітили чоловіка з хрестом на плечах – що про нього відомо

Як з’ясувалося, це американець, а свою подорож він почав із Варшави.

Місяць тому чоловіка з довгим волоссям та бородою, а також дерев’яним хрестом на плечі помітили на Волині, писали місцеві ЗМІ. Він йшов із Варшави до Києва.

У середині жовтня цього мандрівника побачили вже рівняни. Як писало «Рівне вечірнє», цього чоловіка звати Джиммі, йому 33 роки й родом він із Вірджинії, що у США. Попри свій вигляд, чоловік не називає себе Ісусом. Він охоче спілкувався із жителями міста, обіймався та навідався до міської дитячої лікарні.

«Просто хочу дарувати позитив, щось світле. Нагадати про Бога і його любов до людей», пояснював американець мотиви своєї подорожі.

Рівняни пропонували підвезти, але Джиммі відмовився, бо «Ісус на автомобілі не їздив».

Вже наприкінці минулого місяця чоловік дійшов до Житомира, повідомляло «Суспільне». Він планував зупинитися в місті, бо під час подорожі пошкодив спину та стопи. З’ясувалося, що його подорож до Києва почалась у вересні.

Джиммі розповів, що ідея для такої подорожі в нього з’явилася під час складного періоду в житті. Торік у листопаді він задумав пройти пішки з Польщі до України, але сумнівався у своїх планах.

Мандрівник вирішив втілити задум, коли зустрів у Польщі українця, який викладав англійську мову в дитсадку. Джиммі поділився планами з ним. Викладач купив американцю матеріали для хреста.

Під час своєї подорожі цей чоловік зустрічав постраждалих через війну українців. Одного разу поспілкувався з українським військовим.

«Він розповідав мені речі, які бачив на війні. Я обіймав його, говорив із ним і сподівався, що я зробив хоч щось для нього. І він був щасливий, що я був поруч», розповів Джиммі.

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