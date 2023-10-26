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Новий вид грибів помітили в Україні – чи можна їх їсти (фото)

Журналіст
Новий вид грибів помітили в Україні чи можна їх їсти
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В Україні помітили новий вид грибів – американський боровик. Його особливістю є те, що цей гриб рідко поїдають хробаки. Для людей він також є цілком їстівним.

Про це повідомляє НСН з посиланням на допис Нобельського Національного Природного Парку.

Що відомо про гриб

Вперше американський боровик з’явився в Україні три роки тому на території Нобельського НПП у Рівінській області. Здебільшого це стається через зміни клімату, місцевої флори та фауни.

Новий вид грибів помітили в Україні чи можна їх їсти (фото)

Потягом останніх двох років гриб масово почав зростати та розширювати свою географію. Цьогоріч його вперше помітили в районі сіл Омит, Прикладники, Ниговищі та Сенчиці.

Американський боровик, або боровик стрункий, має рівну ніжку та оранжеву шапку з характерним “обідком” на краю.

Новий вид грибів помітили в Україні чи можна їх їсти (фото)2

Новий вид грибів помітили в Україні чи можна їх їсти (фото)1

Для людей американський боровик є їстівним. У нього приємний стійкий аромат і хороший смак. Крім того, цей гриб не їдять хробаки, тому існує висока ймовірність знайти його цілим.

Здебільшого американські боровики ростуть під соснами, у хвойних та мішаних лісах.

І хоча достеменно невідомо, як і коли він потрапив до Європи, гриб поширюється з неймовірною швидкістю. Цікаво, що в лісах Європи його вперше зустріли лише 10 років тому, а сьогодні він росте вже й в Україні.

Проте не забувайте найголовніше правило збирання грибів: беріть лише ті, які ви точно знаєте!

Новий вид грибів помітили в Україні чи можна їх їсти (фото)4

Новий вид грибів помітили в Україні чи можна їх їсти (фото)3

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