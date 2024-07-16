Допомога для ВПО у Сумах, які мають тварин: поновлено реєстрацію

Допомога для ВПО у Сумах, які мають тварин, надається у вигляді корму для домашніх улюбленців. Розповідаємо про це детальніше – як і хто може отримати.
Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України за підтримки Humane Society International поновлює реєстрацію на проєкт “Допомоги тваринам” для внутрішньо-переміщених осіб Сумської міської громади (м.Суми), які переїхали з тваринами (кіт, собака) і опинилися у скрутному становищі.
Допомога для ВПО у Сумах: як отримати
Допомогу у вигляді корму можна отримати за умови:
- пред’явлення документів, що підтверджують категорію вразливості (довідка ВПО з 2022 року з реєстрацією у м.Суми),
- написанної та наданої історії про евакуацію з твариною.
Потім треба з’явитися на видачу з домашніми улюбленцями, не більше 3 тварин на утриманні (кіт, собака, цуценя, кошеня).
Реєстрація проводиться онлайн і доступна за посиланням:
https://forms.gle/jWCLJy5xDU9c2EkS7
Волонтери опрацюють заявку та у разі коректного заповнення й відсутності повторної реєстрації зателефонують за зазначеним у формі номером телефону, призначать дату і спосіб отримання допомоги. Зворотній зв’язок може зайняти деякий час.
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг