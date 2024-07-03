БФ “Карітас Суми” видаватиметься гуманітарна допомога для ВПО у Сумах. Які категорії можуть зареєструватися, щоб її оттримати.
БФ “Карітас Суми” продовжує реєстрацію на отримання допомоги для родин ВПО з категорією вразливості.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Про допомогу
Внутрішньо переміщеним особам, які мають довідки з 1 квітня 2024 року, та ще жодного разу не отримували допомогу в БФ “Карітас Суми” надаються продуктові набори.
“Видача здійснюється в рамках проєкту #ECHO за підтримки наших партнерів @foodbankukraine», – йдеться в повідомлення.
Зазначено, що кількість наборів обмежена.
Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах – як отримати
Отримати допомогу та консультації ви можете в Кризовому центрі БФ “Карітас Суми” за адресою:
м. Суми, вул. Іллінська, 112. Працюємо: з вівторка по суботу з 9 до 16.
Більше інформації за тел.: +38 (099) 333 73 92 та +38 (099) 333 73 94.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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