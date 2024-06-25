Гуманітарна допомога видаватиметься постраждалому від війни населенню в Запорізькій області. Як подати заявку і хто може отримати.

«Раді повідомити, що ГО Молодіжний рух “Будь вільний” у партнерстві з World Vision за проєктом “Надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні”, що імплементується Консорціумом реагування за фінансуванням Бюро гуманітарної допомоги (BHA/USAID) відкриває реєстрацію на гуманітарну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО Молодіжний рух «Будь вільним»

Отримати гуманітарну допомогу можуть тільки мешканця Запоріжжя, а також переміщені особи з територіальних громад:

Км’янська тг Пологівського району;

Веселівська тг Мелітопольського району;

Воскресенська тг Пологівського району.

До складу гуманітарної допомоги входять продуктові та гігієнічні набори.

Гуманітарна допомога (продукти та гігієнічні набори) не передбачена тим, хто отримував грошову фінансову допомогу протягом періоду січень-травень, та продуктові, гігієнічні набори протягом періоду вересень-жовтень від ГО Молодіжний рух «Будь вільним» у партнерстві з World Vision. Отримати допомогу можуть сім’ї, які відповідають таким категоріям:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Не переміщені особи (місцеві мешканці);

Репатріанти (ті, хто повернулись додому).

А також відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

Люди з інвалідністю;

Хронічно хворі люди;

Люди похилого віку (60+ років);

Вагітні, та жінки, що годують груддю;

Домогосподарства, в яких діти виховуються лише батьком або матір’ю.

Гуманітарна допомога для мешканців Запорізької області – хто і як може отримати

Умови розподілення наборів

1 продуктовий набір – на 1 людину (окрім дітей до 6 місяців);

1 сімейний гігієнічний набір від 2 людей в родині;

за потреби, додатково можуть надаватись гігієнічні дитячі набори (дітям 1-2 р), жіночі набори (від 2х жінок в родині віком від 14 р) та для людей з особливими потребами.

Куди звертатися:

Прийом заявок на гуманітарну допомогу здійснюється за електронною формою:

https://ua-koboviews.lmms.org/x/rnYhpLaQ

Звертаємо увагу, що реєстрація здійснюється лише за попереднім записом! Після заповнення вищевказаної форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з вами звʼяжуться наші спеціалісти й запросять на реєстрацію протягом 10 робочих днів, де Вам необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості!

Після досягнення ліміту форма буде закрита.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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