Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі видаватиметься у вигляді продуктових наборів. Як зареєструватися, щоб отримати.

Благодійний фонд “Тримай” відкрив реєстрацію на отримання продуктових наборів для сімей внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в Одесі.

Про це розповідають “Новини України – НСН“.

Хто може отримати продуктовий набір

Допомогу у вигляді продуктового набору видають сім’ям зі статусом ВПО, зареєстрованих в Одесі протягом 2023-2024 років, які виховують двох та більше дітей віком до 16 років.

Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі – хто може отримати безкоштовні продуктові набори

Як отримати гуманітарну допомогу

Для отримання продуктового набору потрібно підписатися на сторінку фонду в Instagram, а також заповнити реєстраційну форму за посиланням. Видаватимуть набори у неділю, 30 червня, у парку ім. Горького.

Час повідомлять пізніше в телеграм-каналі.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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