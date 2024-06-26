Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі видаватиметься у вигляді продуктових наборів. Як зареєструватися, щоб отримати.
Благодійний фонд “Тримай” відкрив реєстрацію на отримання продуктових наборів для сімей внутрішньо переміщених осіб, які мешкають в Одесі.
Про це розповідають “Новини України – НСН“.
Хто може отримати продуктовий набір
Допомогу у вигляді продуктового набору видають сім’ям зі статусом ВПО, зареєстрованих в Одесі протягом 2023-2024 років, які виховують двох та більше дітей віком до 16 років.
Гуманітарна допомога для ВПО в Одесі – хто може отримати безкоштовні продуктові набори
Як отримати гуманітарну допомогу
Для отримання продуктового набору потрібно підписатися на сторінку фонду в Instagram, а також заповнити реєстраційну форму за посиланням. Видаватимуть набори у неділю, 30 червня, у парку ім. Горького.
Час повідомлять пізніше в телеграм-каналі.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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