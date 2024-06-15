Видача гуманітарної допомоги в Одесі здійснюється БФ “Тримай“. Допомога надається у вигляді продуктових наборів. Як встигнути її отримати.
Благодійний фонд “Тримай” оголосив про проведення реєстрації на видачу продуктових наборів в Одесі.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на БФ “Тримай“.
Продуктові набори можуть отримати сім’ї за таких умов:
- у сім’ї є статус ВПО,
- сім’я виховує дітей до 14 років,
- сім’я тимчасово проживає в Одесі.
Видача гуманітарної допомоги в Одесі – як отримати продуктові набори
Як отримати продуктовий набір безкоштовно
Для того, щоб отримати пакет продуктів, потрібно
Підписатися на сторінку фонду в Instagram.
Заповнити онлайн-анкету.
У реєстраційній формі потрібно вказати:
- ПІБ,
- паспортні дані,
- ІПН,
- номер довідки ВПО,
- номер телефону.
Після успішного заповнення заявки, потрібно буде прийти в парк Марка Твена (колишній парк Горького) в неділю, 16 червня. Форма для реєстрації буде опублікована 15 червня о 15 годині в Telegram-каналі фонду “Тримай”.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.
Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг
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