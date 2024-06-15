Видача гуманітарної допомоги в Одесі здійснюється БФ “Тримай“. Допомога надається у вигляді продуктових наборів. Як встигнути її отримати.

Благодійний фонд “Тримай” оголосив про проведення реєстрації на видачу продуктових наборів в Одесі.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на БФ “Тримай“.

Продуктові набори можуть отримати сім’ї за таких умов:

у сім’ї є статус ВПО,

сім’я виховує дітей до 14 років,

сім’я тимчасово проживає в Одесі.

Видача гуманітарної допомоги в Одесі – як отримати продуктові набори

Як отримати продуктовий набір безкоштовно

Для того, щоб отримати пакет продуктів, потрібно

Підписатися на сторінку фонду в Instagram.

Заповнити онлайн-анкету.

У реєстраційній формі потрібно вказати:

ПІБ,

паспортні дані,

ІПН,

номер довідки ВПО,

номер телефону.

Після успішного заповнення заявки, потрібно буде прийти в парк Марка Твена (колишній парк Горького) в неділю, 16 червня. Форма для реєстрації буде опублікована 15 червня о 15 годині в Telegram-каналі фонду “Тримай”.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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