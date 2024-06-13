Допомога на ремонт житла надаватиметься міжнародною організацією з міграції у 6 областях України.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на МОМ.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) розпочала програму ваучерної допомоги для невідкладного ремонту приватного житла, що зазнало пошкоджень внаслідок обстрілів. Програма впроваджується протягом травня-серпня 2024 року.

Допомогу видаватимуть у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях за підтримки Європейського Союзу.

У ваучерній програмі беруть участь бенефіціари, які звернулися до органів місцевої влади, щоб зафіксувати пошкодження житла. Органи місцевої влади/партнери МОМ протягом травня-червня 2024 збирають та верифікують дані бенефіціарів для включення до програми. Ініціатива охоплює домогосподарства із населених пунктів, зазначені місцевою владою як найбільш постраждалі від обстрілів.

Українці, чиє житло зазнало пошкоджень і потребує невідкладного ремонту, отримають ваучери для придбання будівельних матеріалів першої необхідності у партнера МОМ – гіпермаркету будівельних матеріалів Епіцентр. Під матеріалами для невідкладного ремонту маються на увазі будівельні матеріали та інструменти, за допомогою яких бенефіціар зможе самостійно забезпечити тимчасові рішення для захисту оселі від несприятливих погодних умов та потенційно небезпечних уламків. Програма не має на меті капітальний ремонт оселі, натомість надання швидкої допомоги домогосподарствам, що постраждали від нещодавніх атак.

Бенефіціари, що братимуть участь у програмі, мають надати персональні дані для верифікації та генерації ваучера. Після схвалення участі, бенефіціари отримають SMS-повідомлення із деталями програми, інструкцією з використання ваучера та контакти МОМ для зворотного зв’язку та відгуків.

Допомога на ремонт житла від МОМ у 6 областях України – хто може отримати

Допомога на ремонт житла – за ваучери можна придбати такі будівельні матеріали:

Плити ОСП;

Піно-ізоляційні матеріали;

Ручний не електричний інструмент (деревообробний інструмент, ножі, пилки, молотки);

Плівки, тенти, брезент;

Вироби з дерева (дошки, рейки, ДВП, ДСП);

Кріпильні елементи (цвяхи, скоби);

За ваучер можна оплатити доставку матеріалів за умови включення послуги доставки до чеку з товаром.

Ваучер може бути надісланий у вигляді посилання на штрих-код в SMS-повідомленні на номер, вказаний при заповненні персональних даних або наданий партнерами МОМ в друкованому вигляді та використаний необмежену кількість разів протягом строку його дії.

Після надання допомоги, МОМ залишає за собою право моніторингу її цільового використання.

За додатковою інформацією щодо ваучерної програми для невідкладного ремонту звертайтеся за безкоштовним номером гарячої лінії МОМ 0 800 215 015 у робочі дні з 9:00 до 17:00.

«Звертаємо Вашу увагу на те, що у ваучерних програмах допомоги від МОМ зможуть взяти участь виключно ті бенефіціари, які зафіксували факт пошкодження житла, звернувшись до органів місцевої влади», – зазначили в МОМ.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

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тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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