Грошова допомога для ВПО в Одеській області на покращення житла видається від Карітас Одеса УГКЦ. Хто і як може отримати.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Caritas Odesa UGCC.

Внутрішньо переміщені особи, які проживають в Одеській області, можуть отримати грошову допомогу на покращення житлових умов, що забезпечить безпечне та функціональне проживання.

Ключові компоненти модернізації житла:

Усунення витоку даху: ремонт покриття, герметизація швів.

Енергоефективні вікна та двері: заміна старих вікон та дверей на енергоефективні моделі для зменшення втрат тепла.

Оновлення систем опалення: встановлення сучасних, енергоефективних котлів, радіаторів, а також систем управління опаленням.

Сантехніка та водопостачання: встановлення бойлерів, для забезпечення постійного доступу до гарячої води тощо.

Під час реалізації проєкту допомога буде надана вразливим категоріям зі статусом ВПО, які мають незначні пошкодження оселі та потребують покращення умов. Модернізація надається у вигляді грошової допомоги для ремонту/покращення умов самостійно, або із залученням будівельних компаній.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області на модернізацію житла – як отримати

Допомогу на модернізацію житла можуть отримати особи/домогосподарства, які відповідають кожному з наступних пунктів:

Домогосподарства, члени якого мають статус внутрішньо переміщеної особи;

Домогосподарства, які зобов’язуються надати Меморандум про взаєморозуміння з власником, договір про оренду або лист від власника(якщо проживання безкоштовне, або власником є родич), документи на будинок.

Домогосподарства, які не отримували допомоги з надання жила від уряду чи іншої організації;

А також належать до категорій вразливості:

Домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу в місяць.

Одинока мати/батько або офіційний опікун дітей віком до 18 років;

Домогосподарство з вагітною жінкою або годуючою матір’ю з дитиною до 3 років;

Багатодітна родина (з 3 і більше дітьми до 18 років);

Член домогосподарства має інвалідність або важку хворобу;

Самотня особа похилого віку (60+) чи пара похилого віку, які проживають окремо від родичів працездатного віку.

Для подання попередньої заявки можна зателефонувати за номером: 050 550 6467.

Або заповнити форму за посиланням: https://forms.gle/nFt4gcNW5MsK5qD99

Збір заявок на участь у проєкті та консультації бенефіціарів проводяться з понеділка по п’ятницю з 10:00-16:30.

Наголошується, що подання заявки не гарантує отримання допомоги.

“Напрямок діє в рамках проекту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ” за підтримки Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні”, – йдеться в повідомленні.

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