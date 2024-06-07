Продуктові набори внутрішньо переміщеним особам – кому і як отримати

Українцям видаватимуть продуктові набори. Їх зможе отримати одна із категорій українців. Хто і як може їх отримати, читайте в нашому матеріалі.

Подробиці про отримання допомоги передають Новини України – НСН, посилаючись на повідомлення Телеграм-каналу “Енергодар – це Україна“.

Так, у сучасних реаліях придбання найнеобхідніших продуктових товарів для вразливих верств населення стало непростим завданням. На допомогу нужденним приходять благодійні організації, які розподіляють гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.

Цього разу їх видадуть внутрішньо переміщеним особам, які евакуювалися з Енергодару у Запоріжжі чи Запорізькій області. На одну сім’ю – один продуктовий набір.

Для отримання необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Про початок видачі наборів повідомлять у телеграм-каналі.

Видаватимуть набори за адресою: м. Запоріжжя, 10-й корпус ЗНУ (навпроти Незалежної України, 13).

Додаткові питання можна поставити за телефонами: 098 017 37 25, 099 750 59 94 (з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 14:00).

Гуманітарна допомога надається Центром допомоги евакуйованим громадянам міста Енергодара за фінансової підтримки благодійного фонду Global Empowerment Mission Ukraine.

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