В одній з областей України деякі категорії українців можуть отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів. Де іяк відбувається видача продуктових наборів для ВПО

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Штаб допомоги переселенцям Хмельницької МР.

Внутрішньо переміщені особи, які мешкають у Хмельницькому, можуть отримати безкоштовний продуктовий набір від міської ради.

Хто може отримати безкоштовний продуктовий набір

Безкоштовний продуктовий набір можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які набули цього статусу після 24 лютого 2022 року та зареєстровані на території Хмельницького міського територіального товариства.

Видача продуктових наборів для ВПО – хто і як може отримати

Додаткову видачу продуктових наборів здійснюють для:

ВПО з інвалідністю 1 та 2 групи;

ВПО похилого віку 70+;

сім’ї, які мають дітей під опікою;

багатодітні сім’ї, які ще не отримували додаткову допомогу.

Як отримати гуманітарну допомогу

Безкоштовні продуктові набори видають з вівторка до четверга з 9:00 до 16:00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 40.

Для отримання допомоги обов’язковою є наявність довідки ВПО, документів, що засвідчують особу та документів, що підтверджують категорію вразливості.

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