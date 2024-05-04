Відкрита реєстрація на отримання наборів гігієни у Києві для деяких категорій українців. Хто може оформити заявку

Деяким категоріям українців нададуть гуманітарну допомогу від Волонтерської спілки “Поруч” у вигляді гігієнічних наборів.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Волонтерську спілку «Поруч»

Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які нещодавно виїхали із зони бойових дій

Видача наборів гігієни у Києві – хто може отримати, як зареєструватися

Про допомогу:

Реєстрація на отримання наборів гігієни для тих, хто:

Проживає в Києві

Виїхали із зон бойових дій у березні-квітні 2024

“Будь ласка, реєструйтесь тільки якщо ви підпадаєте під обидві категорії! Всі інші заявки будуть анульовані!”, – наголошують в повідомленні.

Куди звертатися:

Для отримання допомоги заповніть реєстраційну форму: https://cutt.ly/xeww0Lc8

Ще новини України: Грошова допомога від ООН у 2024 році: хто, де і як може зареєструватися на виплату