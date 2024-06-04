Дрова для мешканців прифронтових областей: слід терміново подати заявку на отримання допомоги

Дрова для мешканців прифронтових областей надаватимуться державою і в цьому розі. Зараз Уряд збирає дані про потреби вразливих верств населення у твердому паливі на наступний зимовий період. Мешканців закликають не зволікати з подачею заявки.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передають Новини України – НСН.

Відповідне питання порушувалось на нараді щодо забезпечення деревиною паливною вразливих верств населення на прифронтових територіях під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Зокрема, учасники наради обговорили роботу ОВА з формування списків вразливих категорій населення. Тих, кого в першу чергу потрібно буде забезпечити паливною деревиною.

Доповідали представники Харківської, Херсонської, Сумської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської та Луганської областей. Робота проводиться у тісній взаємодії із Міжнародним гуманітарним кластером з питань житла та непродовольчих товарів в Україні.

Для сталого проходження опалювального сезону 2024–2025 років буде застосовано змішану форму допомоги. Вона видаватиметься домогосподарствам твердим паливом безпосередньо або грошовими коштами на його придбання.

Ірина Верещук доручила відповідальним відомствам на місцях завершити збір інформації та пропрацювати подальший алгоритм дій.

Дрова для мешканців прифронтових областей: необхідно подати заявку

Для отримання державної допомоги на придбання твердого палива необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заявку на субсидію. Цей крок є обов’язковим для того, щоб мати можливість отримати необхідну допомогу під час наступного зимового періоду.

Звертаємо увагу, щоб Уряд міг вчасно забюджетувати кошти та прокомунікувати з міжнародними партнерами, нам вже сьогодні варто зібрати об’єктивну потребу по людях, які потребують підтримки. Мінреінтеграції звертається до вразливих категорій громадян на прифронтових територіях: не зволікайте з поданням заяви, зробіть це вже зараз! – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції 4 червня

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