Окупаційна влада Криму після так званої «націоналізації» виставила на аукціон квартиру Зеленських в Ялті, передає НСН з посиланням на Дзеркало тижня.

Помешкання оцінили у 24,6 мільйонів рублів (за нинішнім курсом близько 253 тисячі доларів – ред.).

За інформацією так званого «голови державної ради Криму» Владіміра Константінова, це житло є одним найзатребуванішим на торгах.

Як пише російське державне пропагандистське агентство «ТАСС», квартира родини Зеленських має площу 119,5 квадратних метрів, вона знаходиться у стані передчистового оздоблення. Оселя розташована на п’ятому поверсі, з її балкона відкривається вид на Чорне море і Лівадійський палац із прилеглим садом. Заявки на купівлі квартири учасники аукціону мають подати до 26 жовтня із завдатком у розмірі 50% від початкової вартості. Торги заплановані на 30 жовтня.

Російські окупанти зазначають, що в оселі не жили і не проводили жодних робіт, окрім побілки стін. Повідомляється, що в квартирі є кілька приміщень – вітальня з панорамним вікном на балкон, а також спальна кімната з ванною і кухня, яка поєднана з їдальнею. В квартирі відсутні меблів та розетки, але встановлений санвузол.

У 2019 році видання Reuters випустило розслідування, у якому йшлося, що Олена Зеленська купила в Криму у колишнього народного депутата та олігарха Олександра Буряка квартиру менше, ніж за половину вартості на ринку.

Пентхауз у житловому комплексі «Імператор» у Лівадії дружина новообраного президента України отримала за 163 893 долари, тобто за ціною близько 1263 долари за квадратний метр. Проте квартири в ЖК у 2013 році, коли була зроблена покупка, продавалися за ціною від 2500 до 3000 доларів за квадратний метр. Однак ціни могли досягати й 5000 доларів за квадратний метр.

Журналісти не змогли з’ясувати, чому Зеленська отримала квартиру за ціною, яка менша ринкової. Водночас ні Володимир Зеленський, ні його дружина не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію. Олександр Буряк відмовився від коментаря по телефону та не відповів на письмові запитання агентства.

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