Народна депутатка Безугла запустила опитування «чи бажають нардепам смерті»

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла запустила опитування у соцмережах.

«Чи бажаєте ви народним депутатам Верховна Рада України смерті?», питає вона у Фейсбук.

За 17 годин після запуску участь у “голосуванні” взяли 1286 користувачів цієї соцмережі. І станом на 16:30 ствердно відповіли на поставлене питання 1427 учасників опитування (64% від усіх, хто взяв у ньому участь). Менш “кровожерливих” набралося 783 (36%).

На цьому депутатка не зупинилась і продовжила ставити запитання:

«Чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховна Рада України сиділи у вʼязниці?».

Тут варіантів відповіді вже було більше. 58% проголосували за «Більшість так, але є нормальні».

В одній з відповідей на запитання щодо причин розміщення такого опитування Безугла зазначила:

«Буде три запитання, потім прокоментую концепт. Але й зараз самі можете побачити».

Реакція у коментарях

Багато людей зацікавилися психічним здоров’ям заступниці голови комітету з питань нацбезпеки та оборони та взялися радити їй проконсультуватися у профільних фахівців з медицини.

Народній депутатці також радять “зайнятися чимось корисним або скласти мандат”, або й зовсім “йти торгувати рибою на базарі”, а також відзначають, що нардепам, вочевидь, геть немає чим зайнятися, якщо вони публікують подібний “треш”.

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