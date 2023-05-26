А ви знали? Що означає слово «красний» в українській мові (відео)

Мовознавець Олександр Авраменко розповів, що означає слово «красний» в українській мові.

У своєму Експресуроці вчитель пояснив, як правильно використовувати слово “красний” і що воно означає, передає НСН.

Весну любили завжди. Її задобрювали своїми веснянками наші предки понад 1000 років тому. “Ой весна, весна – днем красна”.

Чому про весну кажуть, що вона – “красна”?

Як каже Авраменко, червоною логічніше назвати осінь.

“Але якщо відкрити словник, то красний – це красивий, чудовий. Коли ми говоримо “прекрасний” ми ж не маємо на увазі “пречервоний”, ось де собака заритий”, додав мовознавець.

“Ой весна, весна – днем красна” – це значить красива своїми днями, або чудова.

“Тепер ви знаєте, чому здатність добре говорити називається красномовством, а переконлива мова – красномовною. Художню літературу називають – красна писемність. Отже, червоний – це красивий, а красивий – чудовий”, сказав Авраменко.

Раніше Олександр Авраменко запропонував українцям пройти невеличкий тест. Він озвучив кілька типових висловів і запропонував обрати правильний. Серед трьох таким був лише один. Отже будьте уважними:

заставляти брата працювати;

купити квартиру в розстрочку;

вибирати найсмачніші груші.

Так, не потребує редагування вислів “вибирати найсмачніші груші”.

При цьому Авраменко пояснює: брата ми примушуємо працювати, а заставляють річ у ломбарді чи кімнату меблями. Натомість квартиру можна купити на виплат, а не в розстрочку.

Також мовознавець акцентував, що груші саме вибирають, а не обирають. Обирати можна людину на певну посаду. А от речі та предмети вибирають.

Для того, аби полегшити запам’ятовування останнього правила, варто пригадати слова з вірша Василя Симоненка: “Все на світі можна вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину”.

Ще про мову і історію України: Коли Бєлгород був в Україні – унікальні ретро-світлини міста