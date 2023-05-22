В певний період Бєлгород був українським містом. У 1918 році він перебував у складі Української Держави. Проте, в грудні того ж року місто було захоплено більшовиками, які встановили там свою владу.

НСН публікує рідкісні ретро-світлини українського Бєлгорода, яким ділиться РБК-Україна у своєму матеріалі.

Після Жовтневої революції та розпаду Російської імперії виникла необхідність в розмежуванні територій між різними народами. Україна висунула претензії на регіони, де переважали українці. Більшовики ж прагнули загарбати усю територію колишньої імперії.

Варто зазначити, що на початку ХХ століття в повітах, які сьогодні входять до складу Бєлгородської області, проживало майже 40% українців. Це свідчить про значну українську присутність в цьому регіоні.

Саме у IV Універсалі, в якому проголосили Українську народну республіку, йшлося про розмежування території: “Остаточне визначення границь Української народної республіки, щодо прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і сумежних губерній і областей, де більшість населення українська, має бути встановлено по згоді організованої волі народів”.

Навесні 1918 року у новому законі про адміністративно-територіальний поділ України Білгородщина увійшла до земель Донеччини та Харківщини і означалася як територія Української Народної Республіки.

Повною мірою узаконити приєднання Білгорода до України не змогла ні УНР, ні Гетьманат Скоропадського, що прийшов їй на зміну у квітні 1918 року. Переговори про кордони велися між Українською Державою та РСФРР в травні-жовтні, але угоду так і не підписали.

Місто пробуло під українською владою до 20 грудня 1918 року – тоді його захопила Червона армія й повернула до Росії.

Питання про Білгород було знову підняте УСРР невдовзі після утворення Радянського Союзу, оскільки та територія була заселена переважно українцями, але входила у склад РСФРР. Була створена спеціальна комісія із вивчення цього питання, але російська влада не повернула Бєлгород Україні.

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