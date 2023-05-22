В Бєлгородській області щось відбувається: що відомо станом на зараз (фото, відео)

В Бєлгородській області щось відбувається від самого ранку 22 травня. У мережі величезна кількість фото і відео про буремні події на території «БНР». Російська влада півдня заперечувала, що відбувається щось суттєве. Визнавала лише обстріли населених пунктів, які вже давно стали тут буденністю. Врешті губернатор Бєлгородської області заявив про захід на територію району Збройних сил України. НСН розповість коротко, що відомо про все це на даний момент. Матеріал доповнюється.

Отже, від самого ранку у мережі почала з’являтися інформація про стрілянину, вибухи і навіть бронетехніку, яка нібито зайшла на територію Бєлгородської області.

Згодом добровольчий легіон «Свобода Росії» та російський добровольчий корпус взяли на себе відповідальність за дії на Бєлгородщині, а також на Брянщині.

В Телеграм-каналі легіону, зокрема, з’явилося звернення до мешканців прикордонних регіонів

Мешканці прикордонних регіонів! Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько! Усім, хто стежить за нами: скоро всі деталі залишаємось на зв’язку, – йдеться у повідомленні

А також звернення до усіх росіян:

Жителі Росії! Ми такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Але сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край, – йдеться у зверненні

Також у мережі з’явилося відео нібито з наслідками атаки на російський контрольно-пропускний пункт на кордоні. На запису видно тіло, як мінімум, одного загиблого.

Крім того, організація легіон “Свобода Росії” заявила про декілька «звільнених від злочинної влади населених пунктів рф» і про підняті над ними біло-сині прапори. Зокрема, йдеться про Козинку. Також легіон повідомив про захід провідних загонів у місто Грайворон.

Легіонери закликали усіх росіян вивішувати у своїх містах біло-сині стяги.

Тим часом у мережі з’являються відео, де мешканців Бєлгородщини нібито закликають готуватися до ядерної небезпеки.

А також відео, на яких у небі можна почути дрони і побачити гелікоптери.

І ще багато відео від місцевих мешканців, де вони розповідають про бої, «дим просто скрізь» і свою паніку.

А на мапі DeepState,певна територія бєлгородської області стала відображатися як “сіра зона”.

Реакція росії

Коли інформації у мережі стало так багато, що вже важко було стверджувати, що все це – українські фейки, російська влада зробила заяву. І звинуватила у переході кордону ЗСУ. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

«На територію Грайворонського округу зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ. Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника. Подробиці повідомлятиму», — написав Гладков у себе в телеграм-каналі

Зараз у російських ЗМІ повідомляють про бої в районі населених пунктів Глотове, Козинка та Гора-Поділ Білгородської області. І про те, що на допомогу прикордонникам рухається бронетехніка і авіація.

За словами Пєскова, Путіну вже повідомили про події на кордоні.

Події в Бєлгородській області – коментар ГУР

У ГУР МО України підтвердили, що Легіон «Свобода россии» та «РДК» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. Операцію проводять виключно громадяни рф.

Події розвиваються дуже динамічно. Ми стежимо за ситуацією і доповнюємо матеріал.

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