Збитий над морем ворожий літак, атака на Дніпро і бої за Бахмут – ситуація на фронті 22 травня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста п’ятдесят третю добу. Про ситуацію на фронті 22 травня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна атака на Дніпро

Вночі, 22 травня 2023 року, російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти міста Дніпро.

Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Загалом противник випустив:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків – Азовського моря та Курської області;

2 балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з тимчасово окупованої території Запорізької області;

20 ударних дронів «Shahed» з південного та північного напрямків.

Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу «Shahed».

Загальна ситуація на фронті 22 травня

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку російської федерації.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Прогрес, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Волфине, Запсілля та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районі Невського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж, вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Під ворожі артобстріли потрапили Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони продовжують відбиття атак противника в районі Мар’їнки. Поблизу неї та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас, задіяв авіацію для ударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив артобстріли населених пунктів Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по Новоданилівці і Степовому Запорізької області та Станіславу і Кізомису на Херсонщині, а також обстріляв населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Тягинка, Молодіжне і Кізомис на Херсонщині.

На тлі значних втрат живої сили, російське військове керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 720 російських окупантів, знищили 2 танки, 9 бойових броньованих машин та 20 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, 1 літак Су-35, 8 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Зазначимо, що ворожий літак було збито пізно увечері 21 травня над Чорним морем, коли він атакував Південь України. Пілоти попередньо не вижили.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 203880 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3785 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9) од,

артилерійських систем – 3278 (+20) од,

РСЗВ – 565 (+1) од,

засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+1) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),

крилаті ракети ‒ 1011 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 427 (+2).

Дані уточнюються.

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