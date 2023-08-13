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Тег:
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Що стало з козацьким островом на Дніпрі після російського теракту на ГЕС – як він виглядає (фото)

Журналіст
Що стало з козацьким островом на Дніпрі після російського теракту на ГЕС – як він виглядає (фото)
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Фото з мальовничим островом на Дніпрі біля Хортиці публікують у мережі. Який вигляд він має тепер, враховуючи наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

Про це пише НСН з посиланням на zprz.city.

До заповідних островів поблизу Хортиці тепер можна дійти пішки, а деякі з них і зовсім перестали бути островами.

Так сталося і з островом Розтьобін (в інших джерелах можна зустріти варіант назви та Разстьобін).

острів Розтьобін 1

острів Розтьобін

До підриву Каховської ГЕС це був невеликий острів, відокремлений вузькою протокою від східного узбережжя острова Хортиця між балками Костіною і Башмачкою.

На цьому острові, названому на честь козацького рибалки Розтьоби, збереглися ділянки ковилового першостепу і заповідних плавнів.

острів Розтьобін 6

острів Розтьобін 5

острів Розтьобін 4

Земля цього острова належить до території Національного заповідника “Хортиця”. Ширина протоки, що відокремлювала острів від Хортиці, складала всього близько 50 метрів.

Тепер же острів Розтьобін перетворився на півострів. Як він виглядає, показують в соцмережах запоріжці.

острів Розтьобін 3

острів Розтьобін 2

Дістатися сюди стало значно легше, проте робити цього категорично не можна. Через небезпеку обстрілу, яка загрожує і людям і тваринам, що живуть на острові. А ще є ризик потрапити у паску через прилив.

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