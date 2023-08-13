Після знищення Каховського водосховища деякі види тварин можуть зникнути назавжди

Зникнення Каховського водосховища відбулося внаслідок підриву російськими окупантами греблі ГЕС, що стало одним з наймасштабніших екологічних злочинів сучасності.

Велика вода зійшла, проте із наслідками Україна буде розбиратися ще довгі роки. Щоб відновити усі екосистеми знадобиться багато років.

Про це повідомляє Міндовкілля у Telegram, передає НСН.

Скільки років потрібно природі на відновлення

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, що Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів найціннішого ресурсу – води.

Могутнє Каховське водосховище, яке забезпечувало питною водою понад 1 млн українців, знищене росіянами.

Водночас через російський теракт було затоплено близько 80 тисяч гектарів заповідних територій.

“Нацпарки “Нижньодніпровський”, “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” очікує поступове і довге відновлення. Ми назавжди можемо втратити ендемічні види рослин та тварин, серед яких морський судак, 70% ареалу світової популяції мишівки Нордмана, до 50% ареалу сліпака піщаного та ємуранчика”, зазначив фахівець.

Деякі види тварин і рослин зникають

Науковці Української природоохоронної групи проаналізували, як теракт російських окупантів вплинув на дику природу України.

Каховське водосховище – друге за площею водосховище в Україні (площа – 2155 км²), розташоване в трьох областях України (Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська) і має довжину 240 км.

Негативні наслідки для дикої природи проявляться на площі не менш як 5000 км² (зона затоплення та зона осушення).

Вплив на риб

Каховське водосховище є одними з найбільших в Україні місць концентрації прісноводних промислових видів риб. Лише тут нараховувалось не менше 43 видів риб, з яких 20 видів мають промислове значення.

На відновлення запасів знадобиться мінімум 7-10 років.

Птахи

Через майже повне зникнення Каховського водосховища на цій території зникнуть птахи, які гніздились в цих місцях. Однак, оцінити вплив на птахів до кінця наразі не можливо.

Вплив на фауну

Велика кількість живих організмів, що населяють водойми, живуть в придонному мулі в прибережній зоні. Після теракту ця зона за лічені години осушилась.

Тому загинули майже всі природні організми водосховища.

Рослини

Зникли водні та прибережно-водні рослини Каховського водосховища. Їх місце займуть інвазійні чужорідні рослини – злинка канадська, амброзія полинолиста, золотарник пізній та ін. Зона осушення дна водосховища стане найбільшим в регіоні осередком розмноження небезпечних інвазійних видів.

Наземна фауна

Після підриву практично миттєве підняття рівня води не залишало шансів більшості наземних тварин. Відбувся катастрофічний вплив на популяції глобально вимираючих видів ссавців.

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