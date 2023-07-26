На берегах обмілілого Дніпра продовжують знаходити різні артефакти. Як відбуваються пошукові роботи та яка подальша доля знахідок?

Про це розповідає Суспільне, передає НСН.

Гарматне ядро, уламки кераміки, ліпна посудина — такі артефакти протягом липня знайшли працівники Національного заповідника “Хортиця” на дні обмілілого Дніпра в Запоріжжі.

Внаслідок зниження рівня води в Дніпрі, який стався через руйнування росіянами Каховської ГЕС, кількість доступних знахідок зросла, зазначила старша наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи Національного заповідника “Хортиця” Тетяна Шелеметьєва.

Пошук артефактів спирається на досвід, знання та сучасні методи, зокрема використання дронів. Точна кількість знахідок залишається невідомою через різноманітний характер об’єктів.

“Ми не рахували, бо об’єкти можуть бути дуже різні. Це можуть бути великі човни, які ми консервуємо. Бувають дуже цікаві об’єкти на каміннях. Також ми знаходимо якісь написи та фіксуємо. А бувають артефакти, які ми приймаємо вже на облік у музей, тобто це різнопланові, різночасові експонати”, розповіла Шелеметьєва.

Після того, як артефакт знайдено, його ретельно фіксують і додають до бази даних для подальшого вивчення.

Кожному предмету присвоюється унікальний номер, а відповідні деталі, такі як місце знахідки та розміри, ретельно документує команда.

“Кожен предмет має свою нумерацію. Ми намагаємося написати місце, локацію, де цей предмет був знайдений, написати його розміри, що ми можемо сказати про цей фрагмент”, розповідає Тетяна Шелеметьєва.

Поблизу Хортиці знайдено важливі знахідки, зокрема човни, датовані минулим століттям, різьблена посудина, якій, за оцінками, щонайменше 300-500 років, фрагмент грецької амфори, ґудзик 18-го століття та гарматне ядро.

Серед знахідок — човен-довбанка, якому, як вважають, не менш 100 років. Його помітив місцевий житель і повідомив про нього археологам.

“Він стояв у берега, потім затонув, потім його замило паводком Дніпра, тому що над ним дуже великий шар піску. Після руйнування Каховської ГЕС частину корпусу вимило”, ділиться завідувач відділу охорони пам’яток історії та культури Національного заповідника “Хортиця” Дмитро Кобалія

Цей старовинний човен має понад 10 метрів у довжину і близько чотирьох метрів у ширину. Їх використовували для перевезення вантажів завдяки своїй неглибокій та широкій конструкції. Ці човни мали перевагу в тому, що могли перевозити значні вантажі на мілководді річки.

Ще новини України: Як виглядає оголена Хортиця – фото з обмілілих берегів Дніпра