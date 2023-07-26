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Як виглядає оголена Хортиця – фото з обмілілих берегів Дніпра

Журналіст
Як виглядає оголена Хортиця – фото з обмілілих берегів Дніпра
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Який вигляд має Хортиця влітку 2023 року – найбільший острів на Дніпрі після того, як від берегів відійшла вода внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

Минулого року на Хортиці в Запоріжжі діяла заборона на прогулянки. Зараз обмеження вже послабили й жителі активно прогулюються заповідником.

Як виглядає Хортиця, дивіться у фоторепортажі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», яким ділиться НСН.

Комплекс «Запорізька Січ»

Від музею історії козацтва до комплексу «Запорозька Січ» проклали нові доріжки та поставили лавки зі смітниками. Проте другий рік сам комплекс не працює.

ДніпроГЕС. Хортиця

Мушлі на березі Дніпра

Зараз із оглядового майданчика – як біля самої Січі, так і Кургану Єдності відкривається панорамний вид на обмілілу річку Дніпро. Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС гирло річки звузилося і з’явилися острови, які дуже полюбилися пташкам.

У Дніпрі цвіте вода

Зараз на берегах острова можна знайти різні металеві предмети, коріння дерев, які там росли, дерев’яні опори та багато скла.

Каміння яке було під водою до підриву ГЕС

Запорізькі рятувальники чергують біля островів

Прапор України на Хортиці

Аби люди не порушували та не гуляли по заповідних островах, берег патрулюють рятувальники та поліцейські. За інформацією Запорізької міськради, з початку липня рятувальники з островів доставили на берег 77 осіб.

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