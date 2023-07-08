Після підриву Каховської ГЕС у Запоріжжі обміліли хортицькі плавні (фото)

Внаслідок підриву Каховської ГЕС оголилися приблизно 150 гектарів узбережжя острова Хортиця у Запоріжжі — ділянки пляжів та плавнів.

Про це розповів завідувач відділу охорони природи Національного заповідника “Хортиця” Михайло Муленко, передає НСН з посиланням на Суспільне.

“Зараз у нас тримається цей рівень. Деякі озера залишились і частково сполучаються, намагаються сполучатися з Дніпром. Є джерела, вони ще існують. Більша частина території зараз виглядає як в історичні часи: це лучна рослинність, це оголене дно. Але ми сподіваємось, що воно саме заросте лучною рослинністю”.

За словами Михайла Муленка, висохли майже 70% хортицьких плавнів, які були основним місцем гніздування птахів та нересту риби. Нині ж риба відійшла разом із водою, а птахи перелітають на острови:

“На жаль, у нас загинула донна фауна: молюски, якісь безхребетні, формації вищої водної рослинності. Рослини, які зазвичай ростуть в воді, опинилися на суходолі та просто гинуть, сохнуть. Дуже важко давати якийсь прогноз щодо ландшафту хортицьких плавнів, бо ми не знаємо скільки будуть без води плавні”.

Михайло Муленко каже: обміління не є катастрофічним для острова Хортиця, адже екосистема відновлюється до часів, коли не була побудована Каховська гребля.

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