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Після підриву Каховської ГЕС у Запоріжжі обміліли хортицькі плавні (фото)

Журналіст
Після підриву Каховської ГЕС у Запоріжжі обміліли хортицькі плавні
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Внаслідок підриву Каховської ГЕС оголилися приблизно 150 гектарів узбережжя острова Хортиця у Запоріжжі — ділянки пляжів та плавнів.

Про це розповів завідувач відділу охорони природи Національного заповідника “Хортиця” Михайло Муленко, передає НСН з посиланням на Суспільне.

“Зараз у нас тримається цей рівень. Деякі озера залишились і частково сполучаються, намагаються сполучатися з Дніпром. Є джерела, вони ще існують. Більша частина території зараз виглядає як в історичні часи: це лучна рослинність, це оголене дно. Але ми сподіваємось, що воно саме заросте лучною рослинністю”.

Завідувач відділу охорони природи Національного заповіднику Хортиця Михайло Муленко

Завідувач відділу охорони природи Національного заповіднику “Хортиця” Михайло Муленко. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Михайла Муленка, висохли майже 70% хортицьких плавнів, які були основним місцем гніздування птахів та нересту риби. Нині ж риба відійшла разом із водою, а птахи перелітають на острови:

“На жаль, у нас загинула донна фауна: молюски, якісь безхребетні, формації вищої водної рослинності. Рослини, які зазвичай ростуть в воді, опинилися на суходолі та просто гинуть, сохнуть. Дуже важко давати якийсь прогноз щодо ландшафту хортицьких плавнів, бо ми не знаємо скільки будуть без води плавні”.

Обмілілі хортицькі плавні

Обмілілі хортицькі плавні1

Обмілілі хортицькі плавні2

Михайло Муленко каже: обміління не є катастрофічним для острова Хортиця, адже екосистема відновлюється до часів, коли не була побудована Каховська гребля.

Обмілілі хортицькі плавні3

Обмілілі хортицькі плавні5

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