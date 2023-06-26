Каховське водосховище – на дні знайшли кістки мамонта та предмети часів Візантії (фото)

Каховське водосховище під товщею води ховало дивовижні артефакти. Що відкрила територія, яка вважалася назавжди втраченою та неможливою для досліджень

Після руйнування Каховської ГЕС на дні водосховища, що обміліло, знаходять дивовижні знахідки — предмети часів Другої світової війни, часів козацтва, Візантії і навіть палеоліту, наприклад кістки мамонтів.

Про це пише ВВС, публікуючи відповідні фотографії виявлених артефактів, повідомляє НСН.

Так, на території, що колись була дном водоймища, знайшли наконечники, кераміку, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії. І це далеко не весь перелік.

Каховське водосховище – на дні знайшли кістки мамонта та предмети часів Візантії

Територія, яку у 1950-х роках затопило через будівництво Каховської ГЕС, є абсолютно унікальною, стверджують історики. Вважається, що там у різний час існувало п’ять запорізьких січей – Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлицька та Нова чи Підпільненська січ.

“Це була мережа островів, заток, річечок, які були пуповиною українського козацтва”, — каже історик Олександр Алфьоров

Один з істориків стверджує, що знайшов на обмілілих територіях щось схоже на щелепу мамонта чи південного викопного слона.

“Він лежить бивнями вниз, ми не уявляємо, що під цим шаром, там може бути їх кілька, може він там цілий, а може тільки фрагмент голови”, — сказав він.

Історики стверджують, що потенційно в товщі ґрунту можна знайти дивовижні речі, наприклад, зброю, козацькі човни та більш давні судна, прикраси, кераміка, давні поселення та могильники.

“Цей варварський крок, який зробила росія, підірвавши ГЕС, зараз створює ситуацію історичного клондайку, тому що територія, яка вважалася назавжди втраченою та неможливою для досліджень, тепер відкрилася”, – каже історик та археолог Максим Остапенко.

Ще новини України: Створення і знищення Каховського водосховища – які секрети приховує козацька Атлантида