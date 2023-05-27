Данілов розповів, коли розпочнеться контрнаступ

Українська армія готова і вмотивована відвойовувати свої землі. Коли ж розпочнеться контрнаступ?

Довгоочікуваний контрнаступ може розпочатися найближчим часом, заявив 27 травня секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю службі ВВС, передає НСН.

Водночас він не назвав конкретної дати, а зазначив, що штурм путінської армії з метою відвоювати окуповані території України може розпочатись “завтра, післязавтра чи через тиждень”.

За словами Данилова, українські збройні сили готові і зможуть досягти найкращого результату на цьому етапі війни.

Водночас українська влада усвідомлює важливість поставлених завдань і в цьому плані не має права на помилку.

“Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку”, заявив секретар РНБО.

Також він наголосив, що Україна отримала історичну можливість залишитися великою та незалежною європейською країною, і цю можливість не можна упустити.

“Ми повинні розуміти, що ту історичну можливість, яку дав Бог нашій країні, щоб ми дійсно могли стати незалежною великою європейською країною, ми не можемо втратити”, підкреслив Данилов.

Данілов відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався, заявивши, що «знищення російських центрів управління та російської військової техніки» було завданням українських збройних сил з 24 лютого минулого року – дати, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

Під час інтерв’ю він також підтвердив, що частина найманців Вагнера відступає з міста Бахмут, місця найкривавішої битви війни, але він додав, що вони «перегруповуються в інших трьох місцях» і «це не означає, що вони перестануть з нами воювати».

Данілов сказав, що «ми (Україна – ред.) контролюємо лише невелику частину міста, і ми це визнаємо. Але потрібно мати на увазі, що Бахмут відіграв велику роль у цій війні».

Як зазначили журналісти, інтерв’ю Данілова BBC було перервано телефонним повідомленням від президента Зеленського, який викликав його на нараду для обговорення контрнаступу.

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