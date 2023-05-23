Коли почнеться контрнаступ ЗСУ – заява Буданова

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Україна вже має необхідний мінімум озброєнь, і спрогнозував, коли почнеться контрнаступ ЗСУ

Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ. Однак, щоб витіснити окупантів з нашої території необхідно більше зброї, зокрема західні винищувачі.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю японському телеканалу NHK, повідомляє НСН.

“Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться (контрнаступ, – ред.)”, – сказав Буданов

Водночас він зазначив, що для того, щоб звільнити нашу територію від окупантів, необхідно більше зброї. Зокрема це стосується західних винищувачів.

Буданов розповів, коли почнеться контрнаступ ЗСУ

“Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції”, – наголосив Буданов

Контрнаступ ЗСУ

Як відомо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дуже важливі контрнаступальні дії, але для їх початку потрібно ще трохи часу.

Крім того, Зеленський говорив, що контрнаступ розпочнеться, як тільки Україна отримає мінімум, з яким зможе вирватися вперед.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що контрнаступів може бути кілька, а військові дії будуть продовжуватися доти, доки ВСУ не звільнять усі захоплені РФ території.

Раніше аналогічну думку висловлював і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, недоречно думати про майбутній український контрнаступ як про останній. Якщо не вдасться звільнити усі території, ЗСУ готуватимуться до наступної операції.

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