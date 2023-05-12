Війну в Україні хочемо повністю завершити до зими – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що війну в Україні планується завершити до зими. При цьому може бути кілька контрнаступів.

Про це Данілов сказав в інтерв’ю Report, передає НСН.

Водночас він підкреслив, що військові дії будуть продовжуватися доти, доки ВСУ не звільнять усі захоплені РФ території.

“До зими ми хочемо повністю завершити війну”, сказав він, коментуючи тезу журналіста про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку.

При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не один, а кілька контрнаступів.

“У нас є спільний план – звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно”, сказав він.

Стосовно контратаки ЗСУ Данілов відповів:

“Я не використовую термін “контратака”. Натомість я застосовую термін “військові дії”, який використовується з лютого 2014 року. Військові достеменно знають, що робити. Вони професіонали і довели усьому світу, що наша армія готова до бою. Більше того, ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. Думаю, цього разу буде так само”.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський розповів, чому Збройні сили України поки не починають контрнаступ.

Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу, оскільки ЗСУ ще чекають на обіцяну союзниками зброю.

“З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, будемо успішними… Але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу”, зазначив президент.

Зеленський назвав бойові бригади, деякі з яких були підготовлені країнами НАТО, “готовими”, але зазначив, що українська армія все ще потребує “деяких речей”, зокрема бронетехніки, яка прибуває партіями.

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