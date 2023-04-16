«Все вирішиться в останній момент»: Данілов розповів про український контрнаступ

Секретар РНБО Данілов розповів про майбутній український контрнаступ. Він заявив, що українське військове командування має різні сценарії розвитку подій на фронті, проте все вирішуватиметься в останній момент. Тому припущення щодо планів українських військових, зокрема контрнаступу, не мають під собою жодної підстави.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону, передає НСН.

Наші захисники мають не один, не два, не три та не чотири варіанти розвитку подій на фронті, тому що це залежить від багатьох факторів, які оцінюються щодня, – сказав Данілов.

Він підкреслив, що війна триватиме до повного звільнення території України

У нас є розуміння, що треба звільнити всі наші території до кордонів 1991 року. Доки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, про закінчення війни йти не може, – запевнив Данілов

При цьому секретар Ради національної безпеки розповів, що зараз є певні затримки щодо постачання озброєння збоку західних партнерів.

Ми чекаємо на допомогу, яку було обіцяно і продекларовано нашими партнерами. Я можу зауважити, що, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися. Поставки зараз йдуть – я не можу сказати, що їх немає, – але є певні затримки щодо тих чи інших питань. Вважатимемо, що це тимчасова ситуація, – сказав секретар РНБО

Він наголосив, що Україна покладається не лише на партнерів, а й на “багато інших каналів”, які дають змогу закуповувати зброю для Сил оборони, і цей процес триває щодня.

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