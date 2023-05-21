Що буде після перемоги над Росією – прогноз від Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував події після перемоги над Росією

Україна матиме багато роботи після перемоги у війні з Росією. Зокрема, вона стосуватиметься реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це йшлося у заяві начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову, повідомляє НСН з посиланням на aspi.com.ua.

“На перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним – фактичної реінтеграції наших територій. Тому що зараз, вибачте, ми отримаємо плюс три мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди із зовсім іншим сприйняттям світу”, – зазначив начальник ГУР

За словами Буданова, день перемоги буде, але потім у країні розпочнеться складна робота. Україні необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.

Що буде після перемоги над Росією

“Це не стосуватиметься лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде ще досить багато”, – додав Буданов.

Як ми повідомляли раніше, у Збройних силах України розповіли, як окупанти знищують унікальний острів Джарилгач, який вони з’єднали з материковими землями

Російські окупанти з’єднали унікальний острів Джарилгач з материковими землями й облаштовують там свої полігони через те, що вони ‒ варвари.

Нині на острові загарбники готують місця для навчання своїх бойовиків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни за будь-яку ціну хочуть облаштуватися там. Сподіваються, що українські війська їх не дістануть.

“Такі собі полігони облаштовують, навіть попри те, що там заповідна зона і що там унікальні флора і фауна, які треба берегти. Варвари є варвари, це зрозуміло”, – сказала Гуменюк.

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