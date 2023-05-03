Україна отримає літаки після наступу – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна отримає літаки після наступу

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що наша країна отримає в якості допомоги від Заходу винищувачі четвертого покоління вже після контрнаступу Сил оборони.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо у Гельсінкі, повідомляє НСН.

“Скоро в нас будуть наступальні дії, і після них, я впевнений, нам дадуть літаки”, – сказав президент України у середу на брифінгу в Гельсінкі “Нам потрібні, дуже потрібні літаки. Так проходить ця війна, що ми постійно повинні доводити на полі бою. Спочатку ми показуємо, що нас не можна захопити за три дні, потім нам дають якусь зброю. Потім ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю”, – додав Володимир Зеленський.

Україна отримає літаки після наступу

Як ми повідомляли раніше, Росія 28 квітня та 1 травня завдала ударів крилатими ракетами повітряного базування (КРПБ) по Україні. Це були перші подібні атаки за 50 днів після 9 березня.

Як зазначається у зведенні Міноборони Великобританії, останніх ударів було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, ймовірно, із застосуванням КРПБ Х-101 і Х-555.

За даними британської розвідки, в обох ударах було використано менше ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов’язано зі спробами Росії відновити свої запаси КРПБ.

“Типи об’єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України”, – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, уночі 3 квітня, росіяни запустили по Україні 26 іранських дронів. 21 ударний безпілотник українські захисники збили. Ворог здійснив запуск із північного (Брянської області) та південного (східне узбережжя Азова) напрямків. Про це повідомили в Повітряних силах.

Для відбиття атаки захисники застосували зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Південь».

Таким чином, це була вже третя масована повітряна атака росіян за шість днів. Попередні два напади – у ніч на 28 квітня та 1 травня – вони застосовували не лише БпЛА, а й ракети.

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