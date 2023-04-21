Аеророзвідник Мадяр попередив, що ЗСУ можуть залишитися без дронів DJI Mavic (відео)

Аеророзвідник Мадяр повідомив, що невдовзі Китай заборонить компанії DJI продавати дрони до будь-якої країни світу, тож ЗСУ ризикують залишитися зовсім без цих БПЛА.

Про це командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним “Мадяр” розповів у відеозверненні в мережі із посиланням на отриману від європейських дилерів інформацію, пише НСН.

“Напів гарна новина: 109 дронів ми сьогодні отримали. Перше – це Mavic 3 без тепловізорів. Всі 109 дронів від 21 квітня дуже інтенсивно і швиденько розподілимо, доставимо і розподілимо між підрозділами на Бахмуті”, повідомив Бровді.

Щодо можливої заборони на продаж китайських безпілотників, то він пояснив, що мета Пекіна – не допустити використання цивільних дронів з військовою метою.

“Найближчим часом китайський уряд заборонить китайській компанії DJI, дронами якої користуються всі без виключення літунські підрозділи ЗСУ і воїни, що займаються патрулюванням, коригуванням артилерії, вишукуванням ворожих цілей, скиданням боєприпасів з дронів – всі вони практично з абсолютною ймовірністю залишаться без цих дронів, на залишках. Китайський уряд заборонить найближчим часом компанії DJI продаж у будь-яку країну світу саме тих засобів для того, щоби виконати своє головне завдання – не допустити використання продукції DJI Mavic чи інших дронів, Matrice і всього іншого у військових цілях”, розповів Мадяр.

За його словами, таку інформацію він отримав від європейських дилерів продукції DJI у різних країнах.

“Кожен із них отримав повідомлення про різке скорочення поставок продукції з метою боротьби з використанням цивільних дронів у військових цілях”, додав командир аеророзвідки.

Він додав, що компанія DJI вже знизала місячні ліміти дронів для дилерів.

“Ота суттєва затримка з постачанням, котра відбулася, – це був лише перший дзвіночок з приводу уповільнення здійснення поставок китайським виробником по всіх ринках. Друге – від сьогодні в 10 разів понизив виробник кількість місячних лімітів для європейських дилерів. Наприклад, якщо один дилер отримував 300 бортів для продажу, то від сьогодні вони їх отримують 25-30 одиниць на місяць. Це настільки мізерна цифра, що ми за крок від зникнення Mavic як явища”, попередив Бровді.

Тож він закликав українських захисників дуже обережно поводитися із залишками тих дронів, які вони ще на сьогодні мають.

“Не застосовуйте їх там, де немає в цьому прямої потреби. Можливо, зменшіть кількість роботи зі скидами. Можливо, не використовуйте ті Mavic без підсилювальних антен, без відповідних заходів безпеки, що збережуть вам ту техніку якомога довше”, сказав Мадяр.

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