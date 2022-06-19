Коли закінчиться війна в Україні – невтішний прогноз від НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України може тривати роками і до цього треба бути готовими.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передає NNS.

На запитання, скільки буде тривати війна в Україні, Столтенберг відповів:

«Ніхто не знає. Треба готуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі, не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Водночас, це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям, які щодня віддають безліч життів. І якщо Путін зробить із цієї війни висновок, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну».

Він також заявив, що в разі отримання Києвом сучаснішої зброї зростає ймовірність того, що «Україна зможе знову витіснити путінські війська з Донбасу».

«НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її самообороні, проте не стане стороною конфлікту. Ми допомагаємо Києву, але не посилатимемо своїх солдатів в Україну», вкотре зазначив Столтенберг.

Він також додав, що НАТО посилило оборону, довівши число військових під командуванням НАТО до 40 000.

«Ми забезпечуємо безпеку території Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це – чіткий сигнал Москві, щоб вона не мала непорозуміння щодо нашої готовності до оборони», резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, міжнародні дослідники вважають, що війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт з Російською Федерацією, який буде тривати понад десять років.

Джонсон вважає, що війна в Україні буде затяжною