Джонсон вважає, що війна в Україні буде затяжною

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що війна в Україні буде довгою. Він назвав чотири пункти, яких мають дотримуватися союзники, щоб Україна перемогла.

Про це Джонсон написав у своїй колонці для видання The Sunday Times, з посиланням на НВ передає NNS.

«З прикрістю зазначу, що нам потрібно готуватися до затяжної війни, тому що Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою. Час — дуже важливий фактор. Все залежить від того, чи Україна здатна швидше збільшити свою здатність відвоювати захоплені території, поки росіяни прискорено збиратимуть ресурси для нової атаки», заявив він.

Лідер Великої Британії зазначив, що не можна дозволити кремлівському диктатору Володимиру Путіну залишити під контролем території, які були захоплені. Джонсон вважає, що диктатор не зупиниться в Україні, а світ не буде у безпеці.

«Таке непорозуміння стало б величезною перемогою для агресора в Європі з часів Другої світової війни. Ми знаємо, що Путін не зупинився б на розчленуванні України. Лише минулого тижня він порівняв себе з Петром Першим і привласнив Росії „вічне право повертати“ території, які колись у минулому населяли „слов’яни“ — доктрина, яка виправдовує захоплення величезних територій у Європі, включаючи території країн-членів НАТО», заявив Джонсон.

Глава уряду виділив чотири пункти, які мають виконувати союзники України, щоб українська армія перемогла, а Путін своєю поразкою показав поганий приклад диктаторським режимам:

забезпечити отримання Україною озброєння, обладнання, боєприпасів та навчання набагато швидше, ніж загарбник, наростити потенціал для використання допомоги;

зберегти життєздатність Української держави у виконанні її функції, і зокрема, у виплатах зарплат, функціонуванні шкіл, постачанні допомоги та початку відновлення;

Росія запровадила блокаду економіки України та її експортних шляхів у Чорному морі. Третім кроком має стати довгострокові зусилля для розвитку альтернативних наземних маршрутів для підтримки української економіки;

вивільнення українського зерна та подальший експорт українського продовольства до інших країн.

«Ми не забудемо тисячі чоловіків, жінок та дітей, яких щодня вбивають у путінській агресивній війні. Велика Британія невпинно працюватиме з нашими союзниками, щоб принести міцний мир народу України», заявив Джонсон.

Лукашенко назвав умови, за яких вдарить по Києву