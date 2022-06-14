Міжнародні аналітики вважають, що війна в Україні, яку розв’язала росія, може перетворитися на заморожений конфлікт та буде тривати більше 10 років.

Про це інформує CNBC, з посиланням на ZN.ua передає NNS.

В той час, коли росія поступово захоплює дедалі більше територій в Україні й продовжує бити по різним цілям на Донбасі, аналітики побоюються, що українські захисники втрачають перевагу. І весь регіон може, зрештою, потрапити під російську окупацію на тлі дуже затяжного конфлікту.

«Існує дуже великий ризик, що Україна продовжить поступово втрачати території», сказав CNBC директор з питань стратегії, технологій і контролю озброєнь Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вільям Алберк.

З моменту, коли 24 лютого росія розпочала вторгнення в Україну, відбулося багато змін. Атакуючи сусідню країну з півдня, сходу і півночі, москві дуже швидко довелося визнати, що вона намагається відкусити більше, ніж здатна прожувати. Тож, змінивши свої плани, вона зосередилася на сході України. Російський відступ від Києва і стратегічні провали на інших напрямках на початковій стадії війни підвищили моральний дух української влади і військових, а також спровокували оптимізм серед західних союзників, які допускають, що Україна може перемогти більш потужного сусіда. Але такі настрої тривали не довго. Вони зникли, коли росія почала кидати всі доступні їй сили, щоб захопити весь Донбас, водночас намагаючись зберегти сухопутний коридор в Крим на українському півдні.

Вже кілька тижнів поспіль російська артилерія знищує Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Це останні міста під контролем українських сил у Луганській області. В понеділок голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росія контролює більшу частину Сєвєродонецьку, хоча запеклі бої все ще продовжуються. А всі мости через річку Сіверський Донець були зруйновані. Гірше те, що російська армія відновила наступ на Харків, хоча ще недавно вона відступала на цьому напрямку. Втрата Сєвєродонецька буде великим ударом по Україні, – вважають аналітики. І з’явилися занепокоєння, що українська армія може почати втрачати імпульс у боях проти російських загарбників.

Росія поступово просувається вперед

Ситуація, цілком можливо, почала змінюватися на користь росії. І окупація Сєвєродонецька, яка здається все більш вірогідною, може стати поворотним моментом для України, а також ще однією великою втратою на рівні з Маріуполем.

«Росія поступово просувається вперед і тепер контролює більшу частину стратегічно важливого Сєвєродонецька, хоча важкі бої тривають в місті. Окупація цього міста, а також Лисичанська дуже важлива для російської мети взяти всю Луганську область під свій контроль. Якщо їй це вдасться, швидше за все, російський наступ змістить фокус на Донецькій області, половина якої вже окупована», сказав радник Teneo Intelligence Андріус Турса.

За його словами, поточна ситуація на Донбасі відображає російську військову перевагу, зокрема те, що у неї більше техніки і живої сили. Погана новина для України ще й в тому, що росія, схоже, стала більш розумно підходити до своєї стратегії.

«У порівнянні з першою фазою наступу російська сторона покращила свою оперативну й логістичну активність, а також користується перевагою в небі й можливостях електронної боротьби. Тим часом, Україна страждає від того, що надто повільно отримує поставки зброї від своїх союзників. І цієї зброї надто мало», додав експерт.

Алберк наголосив, що все ще існує вірогідність того, що російська лінія буде десь пробита. І загарбникам доведеться відвести війська з Сєвєродонецька кудись до Харкова чи Херсона. Але зараз вторгнення дійшло до особливо небезпечної точки тому, що росія перекидає абсолютно все, що в неї є, добиваючись повної окупації Донбасу.

«Це та частина війни, якої всі боялися, тому що це війна на виснаження. Тому що росія кидає на фронти тони і тони старого обладнання. Вона використовує бойовиків з Донецька і Луганська як гарматне м’ясо. Вона користується своїми величезними людськими ресурсами. І Україна ризикує втратити ще більшу територію», сказав Алберк. «Боюся, що якщо Україна не зможе пробити російську лінію фронту і не почне відкидати російську армію назад, змушуючи росію ще більше скоротити свої територіальні амбіції, ми станемо свідками певного напівзамороженого конфлікту, який буде тривати десятиліття чи й більше», додав експерт.

CNBC нагадує, що Україна продовжує просити західних союзників надати більше важкого озброєння, щоб встановити «паритет» з росією і покінчити з війною, про що сказав радник українського президента Михайло Подоляк. В українському списку бажаної зброї танки, далекобійна зброя на зразок гаубиць і MLRS, здатна уражати цілі на відстані 50-80 кілометрів за допомогою високоточних ракет. Експерти кажуть, що це саме те, що потрібно Україні просто зараз. І хоч США і Велика Британія обіцяють передати таку зброю, існує занепокоєння щодо термінів і кількості цих поставок.

Турса зауважує, що поставки західної зброї, а також великі втрати техніки і живої сили з боку росії, можуть змінити військовий баланс на користь України в довгостроковій перспективі. Однак, експерт зауважив, що «залишається не відомим, чи такі поставки відбудуться вчасно і в значній мірі, щоб Україна змогла стримати російський наступ на Донбасі або відновити контроль хоча б над частиною окупованих територій».

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