У громадян постійно виникає багато запитань про загальну мобілізацію, бо багато законів та підзаконних актів в Україні, які повинні все це регулювати, давно застаріли.

Як передає NNS, сайт 24 каналу відповідає на основні питання про мобілізацію та пояснює, кого не можуть мобілізувати, де можуть вручати повістки та чи відправляють на нуль непідготовлених бійців.

Кого призивають у першу чергу

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об’єднання Legal Strategy, пояснила, що черговість призову на військову службу залежить від кваліфікаційних навичок громадян, але здебільшого від того, скільки військовослужбовців потрібно в ту чи іншу військову частину. Так, як вже було зазначено, на службу під час загальної мобілізації та воєнного стану можуть призвати будь-кого із військовозобов’язаних.

“До прикладу, для комплектування бойових військових частин – обов’язковою вимогою є наявність досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Перевага все ж таки надається резервістам та колишнім учасникам АТО та ООС”, зауважила Монастирська.

Вона додала, що в пріоритетне коло осіб для призову на військову службу також входять громадяни, які проходили термінову або контрактну службу до 2014 року.

Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії “Riyako&Partners”, зазначила, що мережею поширюється інформація щодо “хвиль мобілізації”. Але жодним законом не передбачено таке поняття “хвилі”, а отже є Указ Президента України №69/2022 “Про загальну мобілізацію” та Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

У вказаних Законах зазначено, що захист Вітчизни є конституційним обов’язком кожного громадянина і це справа всього народу. Зробити свій внесок щодо збереження територіальної цілісності держави та мирного життя народу України є справою честі й обов’язком кожного громадянина. Тобто, про жодні хвилі та черги в них не йдеться.

“Разом з цим, Міністерство оборони не раз наголошувало, що у першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО й ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок тих військовослужбовців та військовозобов’язаних, хто вже відслужив. ​Тобто, перевага віддається особам з бойовим досвідом. Однак, це не означає, що без досвіду не будуть мобілізовувати”, пояснила Аніщенко.

Чи можуть мобілізувати людину без досвіду

Так, людину без досвіду дійсно можуть мобілізувати. Віолета Монастирська пояснила, що заборони мобілізації без досвіду в жодному законі не має. Проте, вона акцентувала, що відправляти на передову без достатніх навичок та навчань – не мають права.

Нікого не можна відправляти до зони бойових дій без підготовки відповідно до ст. 29 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, а саме військовозобов’язані та резервісти мають пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори.

“Однак, необхідно звернути увагу, що станом на сьогодні через активні бойові дії навчання проводяться у скорочені терміни — від 7 до 20 днів”, додала Монастирська.

Микола Волківський, президент “Першого міжнародного фонду розвитку України”, та Артем Олійник, президент “МАСПН” Україна, зауважили, що в цілому, примусово мобілізувати людину можуть, але на передову навряд відправлять.

Уявіть собі ситуацію, коли якогось порушника комендантської години чи відвідувача нічного клубу примусово забирають до збройних сил.

“Як правило, ці люди й без досвіду, і без звичайної строкової служби. Відправити їх на фронт, де ці люди, ймовірно, отримають серйозні ушкодження чи загинуть, стане великою проблемою для офіцерсько-командного складу. Наскільки мені відомо, поки що практика відправки на передову не поширена, перед тим боєць має здобути необхідні навички”, сказали експерти.

Аніщенко додала, що їй відомі такі випадки, коли без досвіду, мобілізовані були направлені на передову. Однак, це було у випадку, коли вони пішли добровольцями й поставили свій підпис про виявлення бажання бути саме на передовій.

“Якщо ж таке свавілля відбувається зі сторони військової частини, то рекомендую звертатись до командира з рапортом, в якому просити направити вас на навчання, бо у вас не має достатнього досвіду або відсутня амуніція тощо. Як показав досвід – такі рапорти, при належності їх вручення мають свій результат”, порекомендувала фахівчиня.

Чи можуть відправити людину на війну без її згоди

Катерина Аніщенко зазначила, що в такому випадку виключне значення має поняття “обов’язок” кожного громадянина зробити свій внесок щодо збереження територіальної цілісності держави. Тому хочеш чи не хочеш – значення не має. Однак мобілізованих, які не проходили військової служби та не мають достатнього досвіду – одразу не відправляють передову, бо це протиправно та незаконно.

“Якщо громадянин України, згідно з чинним національним законодавством, має військовий обов’язок, то нікого не цікавить “хоче/не хоче”, “буде/не буде”. Це не право і не привілей, це конституційний обов’язок громадянина України, який полягає у захисті Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, за ухилення від якого особа може понести кримінальну відповідальність”, наголосила Монастирська.

Хто та де може роздавати повістки

Катерина Аніщенко уточнила, що вручити повістку можуть як співробітники військкомату, а нині “територіального центру комплектування та соціальної підтримки”, так і представники органів місцевого самоврядування чи органів внутрішніх справ.

“Як правило, вручення повістки відбувається за участі співробітників військкомату та представника поліції. Законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Тобто, вони можуть видаватися у громадських закладах, на робочих місцях, у будинках тощо”, зауважила Аніщенко.

Чи означає вручення повістки призов на службу

Факт отримання повістки не означає, що вас відправлять у зону бойових дій, однак така ймовірність зберігається.

Для того, аби уникнути непорозумінь, необхідно знати що, існують такі види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних.

Повістка – направлення на проходження медичної комісії.

Повістка – призов на строкову військову службу (зараз не видається).

Повістка мобілізаційного розпорядження, її ще називають “явка з речами”.

Чи можуть мобілізувати людей, у яких є маленькі діти

Не підлягають мобілізації:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

люди, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Кого не можуть мобілізувати

Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm, розповіла, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Окрім того, не призивають на службу також тих, хто здобуває вищу освіту та професійно-технічну, аспіранти, докторанти, наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Як проходить призов на військову службу обмежено придатних у воєнний час